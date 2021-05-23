مصدر يكشف.. هل اقترب متعب وفضل من العمل في بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر بنادي بيراميدز، اليوم الأحد، عن قرار من الإماراتي سالم الشمسي مالك نادي بيراميدز برحيل الثلاثي ممدوح عيد وعمرو بسيوني وهاني سعيد من الإدارة عقب نهاية الموسم.

وأضاف المصدر في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأحد، أن مالك بيراميدز تواصل مؤخرًا مع الثلاثي عماد متعب ومحمد فض وأيمن يونس لتولي إدارة النادي في الموسم المقبل.

وأشار المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - إلى أن الشمسي ينتظر موافقة الثلاثي لتحديد مناصبهم والصلاحيات لهم خلال الفترة المقبلة لتحسين أوضاع الفريق على المستوى الإداري.

ونوه المصدر، أن قرار الشمسي نحو تغيير الإدارة أصبح نهائيًا، لكن ينتظر نهاية الموسم خاصة بعد الأزمات التي حدثت بين اللاعبين والإدارة الحالية.

وكان بيراميدز وصل إلى دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب إنيمبا النيجيري بالفوز عليه بنتيجة (5-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز بمنافسه الرجاء البيضاوي المغربي في لقاء ثأري بعد تفوق عملاق "الدار البيضاء" على بطل مصر في دور المجموعات بالفوز في المغرب (2-0) ثم (3-0) في مصر.

وعلى مستوى الدوري، يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 21 مباراة بمسابقة دوري we المصري.