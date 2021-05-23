للتزود بالوقود.. طائرة الأهلي تصل مطار أسوان قبل السفر إلي الدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

وصلت بعثة فريق الأهلي، مساء اليوم الأحد، إلي مطار أسوان للتزود بالوقود تمهيدا للسفر من جديد إلي العاصمة القطرية الدوحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر الأفريقي.

ووصلت البعثة قادمة من جنوب افريقيا بعد خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التأهل رسميا إلي الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل بهدف لمثله أمام صنداونز.

وسيواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح الأخير في عبور عقبة شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح.