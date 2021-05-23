صلاح يخسر السباق.. ماذا حدث في الجولة الأخيرة بالبريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

انتهت مباريات موسم (2020 - 2021) رسميًا، اليوم الأحد، حيث تحدد ملامح البطل والفرق التي ستشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إلى جانب الفرق الهابطة.

وجاء ترتيب الرباعي الكبير في بريميرليج بالترتيب التالي: مانشستر سيتي (86 نقطة) - مانشستر يونايتد (74 نقطة) - ليفربول (69 نقطة) - تشيلسي (67 نقطة).

في المقابل، جاء ترتيب الفرق التي ستشارك في مسابقة الدوري الأوروبي كالتالي: ليستر سيتي (66 نقطة) - ويستهام (65 نقطة).

أما الفرق التي هبطت لدوري "التشامبيونشيب"، هي: فولهام (28 نقطة) - ويست بروميتش (26 نقطة) - شيفيلد يونايتد (20 نقطة).

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز ملامح الجولة الأخيرة في بريميرليج:

- صلاح يخسر السباق:

خسر محمد صلاح نجم ليفربول سباق الصراع على لقب هداف بريميرليج، بعدما ظل برصيد 22 هدفًا، حيث لم يسجل "مو" في شباك كريستال بالاس.

صلاح شارك لمدة 90 دقيقة في فوز ليفربول على كريستال بالاس بهدفين دون رد أحرزهما ساديو ماني.

في المقابل، توّج هاري كين بجائزة هداف المسابقة هذا الموسم بتسجيله 23 هدفًا، حيث أحرز نجم "السبيرز" هدفًا أمام ليستر سيتي في لقاء حُسم بنتيجة (4-2) لرفاق كين.

وأصبح هاري كين ثالث مرة يتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي ليكون متساويًا مع الأسطورة الإنجليزية آلان شيرار نجم نيوكاسل السابق والذي حصل على الجائزة في ثلاث مناسبات متتالية.

- وداع الملك وفينالدوم ونونو:

هذه الجولة أيضًا شهدت وداع الملك كون أجويرو مع مانشستر سيتي بعد 10 مواسم قضاها في ملعب "الاتحاد"، حيث سجل الملك هدفين أمام إيفرتون في فوز كاسح للسيتي استقر عند (5-0) ليرفع رصيده من الأهداف لـ184 هدفًا.

أيضًا هذه الجولة شهدت خوض نونو سانتو مباراته الأخيرة مع وولفرهامبتون بعد إعلان رحيله رسميًا، عقب نهاية الموسم الحالي، حيث لعب "الولفز" ضد مانشستر يونايتد وانتهت المباراة بفوز "الشياطين الحمر"، بنتيجة (2-1).

ليفربول ودّع نجمه الهولندي ولاعب الوسط جيجي فينالدوم، بعدما خاض لقاءه الأخير أمام كريستال بالاس، حيث لم يتوصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع صاحب القميص رقم (5) حول تجديد العقد.

- رقم سلبي لآرسنال:

بعد 25 عامًا يغيب آرسنال عن المشاركات الأوروبية في الموسم المقبل، حيث سبق لـ"المدفعجية" وأن شاركوا في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي قبل الخروج في نسخة الموسم الحالي من فريق فياريال بدور نصف النهائي.

وأنهى آرسنال موسمه في المركز الثامن برصيد 61 نقطة بفارق نقطة عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع برصيد 62 نقطة، والذي من القرر أن يشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وهي بطولة ستقام للمرة الأولى بداية من الموسم المقبل بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

- ماني يُعادل رقم فان بيرسي:

للمرة الثامنة على التوالي ينجح النجم السنغالي ساديو ماني في التسجيل بشباك كريستال بالاس، ليصبح لاعب ليفربول الحالي معادلاً رقم روبن فان بيرسي نجم آرسنال ومانشستر يونايتد السابق والذي سجل 8 مرات متتالية في 8 مباريات بشباك ستوك سيتي.