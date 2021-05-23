الرجاء يهزم أورلاندو برباعية ويواجه بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الرجاء المغربي فوزًا عريضًا، مساء اليوم الأحد، أمام نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بنتيجة 4 أهداف دون رد، في إطار منافسات إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب بين فريقي الرجاء المغربي وأورلاندو بايرتس بالتعادل بنتيجة 1-1، ليفوز الفريق المغربي بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين.

وسجل أهداف الرجاء كل من مالانجو هدفان في الدقيقتين 6و 36، وهدف لزكريا الوردي في الدقيقة 22، وهدف لسفيان رحيمي في الدقيقة 31.

وبتلك النتيجة، تأهل الرجاء المغربي لنصف نهائي الكونفدرالية ليواجه بيراميدز الذي تخطى عقبة إنيمبا النيجيري.

وبات بيراميدز أول المتأهلين للدور قبل النهائي للكونفيدرالية الأفريقية، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه إنييمبا النيجيري اليوم الأحد في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بالقاهرة الأسبوع الماضي قد انتهت بفوز بيراميدز 4 / 1، ليظفر الفريق المصري بورقة الترشح للمربع الذهبي في البطولة التي حصل على وصافتها في العام الماضي، بفوزه 5 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

يذكر أن بيراميدز وقع في مجموعة واحدة مع فريق الرجاء المغربي، وخسر أمام الفريق المغربي ذهابًا وإيابا، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف الرجاء المتصدر بالعلامة الكاملة.