فيديو | شاهد اهداف مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي «جوميز يحسم اللقب للزعيم»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الهلال والتعاون لحساب الجولة 29 في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الأحد 23-5-2021.

قاد بافيتيمبي جوميز نادي الهلال لتحقيق الفوز على التعاون بهدفٍ دون رد، ليتوج الزعيم بلقب الدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه، والثاني على التوالي، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم الرياضي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح نادي الهلال، المهاجم الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” في الدقيقة الخامسة، ليرفع رصيده إلى 24 هدفًا في الدوري السعودي هذا الموسم، ويحسم لقب الهداف لصالحه.

ورفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ملاحقه “الشباب”، ليحسم الزعين اللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، في المقابل تجمد رصيد التعاون عند 47 نقطة، ليصبح مهددًا بفقدان المركز الرابع لصالح النصر.

وانطلقت صافرة بداية مواجهة الهلال والتعاون، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش.

دخل الهلال والتعاون أجواء المباراة بشكل مبكر للغاية، وكاد المهاجم الكاميروني توامبا يفتتح التسجيل لنادي التعاون عند الثانية (44) بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها باتجاه المرمى، إلا ان المعيوف أنقذها ببراعة لتخرج إلى الركنية.

ورد نادي الهلال بقوة، حيث سجل الهدف الأول عند الدقيقة الخامسة، عن طريق بافيتيمبي جوميز بعد هجمة منظمة، بدأت من الخط الخلفي وصولًا لمرمى التعاون.

وكان للجناح سالم الدوسري الدور الأكبر في إحراز الهدف حيث استلم الكرة من بعد منتصف الملعب ثم توغل في الخطوط الدفاعية لفريق التعاون قبل أن يمرر كرة إلى جيوفينكو الذي مررها بدوره إلى جوميز داخل المنطقة، ليطلق تسديدة قوية ومباشرة في الشباك.

وكان نادي التعاون قريب للغاية من إدراك هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول عن طريق فيصل درويش، ولكن المعيوف أنقض على الكرة من أمام فيصل.

تفوق نسبي للهلال، ولكن دون اهداف

وفي الشوط الثاني، صنع الهلال فرصة خطيرة في أول خمس دقائق، عندما وصلت الكرة إلى سالم الدوسري داخل المنطقة، ولكنه تباطأ قبل أن يرسل كرة ضعيفة بين يدي الحارس.

وسنحت فرصة أخرى لسالم الدوسري من جديد في الدقيقة (51)، إثر تلقيه كرة من الركنية لم يحسن استغلالها، حيث سدد في أقدام المدافعين لتبعد الكرة عن مناطق الخطر.

وهدأ ريتم المباراة تمامًا بعد ذلك، حتى ظهر نادي الهلال هجوميًا في الدقيقة (81)، بعدما حاول محمد كنو مضاعفة النتيجة بتسديدة، تصدى لها حارس التعاون.

وخرج نادي التعاون من مناطقه لإدراك هدف التعادل، ولكنه وجد دفاع منظم من قبل فريق الهلال، لتنتهي المباراة بفوز الموج الأزرق بهدفٍ دون رد، ويتوج بطلًا للدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه.

فيديو اهداف الهلال والتعاون في الدوري السعودي

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