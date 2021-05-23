بث مباشر نتائج مباريات اليوم 23 مايو | ليفربول يفعلها، ويوفنتوس ينتظر هدايا اتلانتا وفيرونا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر نتائج مباريات اليوم 23 مايو 2021، من جميع دوريات العالم، الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني والفرنسي، بالاضافة إلى الدوري السعودي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

تنطلق مباريات اليوم بزيارة نادي بيراميدز المصري لملعب انيمبا النيجيري في اياب ربع نهائي الكونفدرالية، وبعدها يلتقي الرجاء بفريق اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي لحساب نفس المرحلة على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وفي نفس توقيت مباراة الرجاء ستقام مباراة قوية بين شبيبة القبائل من الجزائر ضد فريق الصفاقسي الرياضي من تونس على ملعب 1 نوفمبر 1954 بمدينة تيزي وزو.

وعلى الأراضي الانجليزي ستقام جميع مباريات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمنافسة ستشتعل بين أندية ليفربول وليستر سيتي وتشيلسي على المركزين الثالث والرابع، بينما ستنحصر المنافسة بين توتنهام ووست هام يونايتد على المقعد السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي، بما أن المقعد الخامس محجوز لليستر سيتي إذا ما خسر أمام توتنهام.

وفي الدوري الايطالي، يأمل يوفنتوس في تحقيق الفوز على مضيفه بولونيا، وانتظار هدية من اتلانتا أو فيرونا لاسقاط منافسيه الرئيسيين على المركز الرابع المؤهل إلى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل “ميلان ونابولي”.

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البث يتضمن نتائج الدوري الانجليزي والدوري الايطالي والدوري الاسباني والدوري السعودي وغيرها..

نتائج مباريات اليوم في الكونفدرالية

انيمبا 1-1 بيراميدز ( تأهل بيراميدز المصري إلى نصف النهائي)

الرجاء 4-0 اورلاندو بيراتس (تأهل الرجاء المغربي إلى نصف النهائي)

شبيبة القبائل 1-1 الصفاقسي (تأهل شبيبة القبائل الجزائري إلى نصف النهائي)

جراف دي داكار 2-1 كوتون سبورت (تأهل كوتون سبورت النيجيري إلى نصف النهائي)

نتائج مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

آرسنال 2-0 برايتون (احتلال المدفعجية للمركز الثامن)

أستون فيلا 2-1 تشيلسي (تأهل البلوز إلى دوري أبطال أوروبا كرابع)

ليدز يونايتد 3-1 وست بروميتش (احتلال ليدز للمركز التاسع)

ليستر سيتي 2-4 توتنهام هوتسبير (تأهل ليستر إلى الدوري الأوروبي كخامس)

ليفربول 2-0 كريستال بالاس (تأهل الريدز إلى دوري أبطال أوروبا كثالث)

مانشستر سيتي 5-0 إيفرتون (السيتي ينهي الموسم في المركز الأول ب 86 نقطة)

شيفيلد يونايتد 1-0 بيرنلي

فولهام 0-2 نيوكاسل يونايتد

ولفرهاممبتون 1-2 مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر ينتزعون وصافة البريميرليج بأريحية)

نتائج مباريات اليوم في الدوري الاسباني

غرناطة 0-0 خيتافي

إشبيلية – ديبورتيفو آلافيس – تبدأ الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة – 22:00 بتوقيت السعودية

نتائج مباريات اليوم في الدوري الايطالي (جارية الان)

انتر ميلان 5-1 أودينيزي (الإنتر يُنهي الموسم في المركز الأول برصيد 91 نقطة)

بولونيا 0-4 يوفنتوس – جارية الان

اتلانتا 0-1 ميلان

نابولي 0-0 هيلاس فيرونا

تورينو 1-0 بينفينتو

ساسولو 1-0 لاتسيو

سبيزيا 2-0 روما

نتائج مباريات اليوم في الدوري الفرنسي (جارية الان)

أنجيه 0-1 ليل

ستاد بريست 0-0 باريس سان جيرمان

لانس 0-0 موناكو

ليون 1-1 نيس

ميتز 0-0 مارسيليا

نانت 1-1 مونبلييه

ستاد ريمس 1-0 بوردو

رين 1-0 نيم أولمبيك

سانت إيتيان 0-0 ديجون

ستراسبورج 1-0 لوريان

نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيصلي 1-3 الشباب

التعاون 0-1 الهلال

نتائج مباريات اليوم في البطولة المغربية المحترفة

الفتح الرباطي 2-1 الجيش الملكي

نهضة الزمامرة 3-2 مولودية وجدة

المغرب التطواني – اتحاد طنجة (تنطلق الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش)

نتائج مباريات اليوم في الدوري السوداني

الهلال 0-2 المريخ

نتائج مباريات اليوم في كأس البرتغال (النهائي)

سبورتينج براجا 0-0 بنفيكا (جارية الآن)

نتائج مباريات اليوم في البطولة العربية للصالات

جزر القمر 1-3 المغرب

الامارات – السعودية

نتائج مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية

مصر 5-7 موزمبيق

المغرب 5-1 الشيشيل

أوغندا 1-5 السنغال