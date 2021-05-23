فيديو | شاهد اهداف مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي «بيرلو ينتظر الهدية»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة يوفنتوس وبولونيا لحساب الجولة 38 والأخيرة في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم 23-5-2021.

اقترب يوفنتوس بشدة من حسم الثلاث نقاط من أمام بولونيا، حيث تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، ما يجعل أندريا بيرلو يحول أنظاره نحو مباراة منافسيه على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا منتظرًا الهدية الثمينة، من أتلانتا الذي يواجه ميلان، أو من فيرونا الذي يلعب أمام نابولي.

ويحتاج يوفنتوس إلى تعثر ميلان بالتعادل أو الخسارة، وكذا بالنسبة لفريق نابولي، من أجل خطف بطاقة التأهل الرابعة إلى التشامبيونزليج الموسم المقبل.

وتقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق “فيديريكو كييزا” عند الدقيقة السادسة، بعدما تابع تسديدة أدريان رابيو المرتدة من العارضة بلمسة لتسكن شباك نادي بولونيا.

وأحرز ألفارو موراتا الهدف الثاني لفريق يوفنتوس في الدقيقة (29)، وذلك بعد مجهود فردي رائع من باولو ديبالا الذي اقتحم منطقة جزاء بولونيا وراوغ المدافع قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب إلى المهاجم الإسباني ليضعها في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول (45)، سجل لاعب الوسط الفرنسي “أدريان رابيو” الهدف الثالث لصالح يوفنتوس، من انفراد صريح بالمرمى بعد تمريرة من ديان كولوسيفسكي.

فيديو اهداف يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي

اضغط هنا

..