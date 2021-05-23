مشاهدة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي اليوم – الشوط الثاني

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو مشاهدة البث المباشر لمباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي اليوم الأحد 23 مايو على ملعب ريناتو دال آرا.

تنطلق مباراة يوفنتوس وبولونيا في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، 18:45 بتوقيت جرينيتش، على ملعب ريناتو دال آرا التابع لنادي بولونيا.

ينقل بث مباشر مباراة يوفنتوس وبولونيا على قناة بي إن سبورتس HD6 بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

يدخل يوفنتوس مباراة اليوم أمام بولونيا وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 75 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ميلان ونابولي أصحاب المركزين الثالث والرابع.

ويحتاج يوفنتوس للفوز بأي ثمن وانتظار هدية من منافسي ميلان ونابولي هذا المساء “اتلانتا وهيلاس فيرونا” فخسارة أحدهما مع فوز يوفنتوس سيعني بالضرورة ترشح رفاق كريستيانو رونالدو إلى دوري الابطال الموسم المقبل.

ويعيش يوفنتوس فترة جيدة هذه الأيام، حيث حقق فوزين متتاليين، الأول كان على ساسولو ثامن جدول الترتيب بثلاثية لهدف، والثاني كان أمام المتصدر وبطل المسابقة انتر ميلان بثلاثية لهدفين، ليبقى في المنافسة أمام نابولي وميلان على الترشح الموسم المقبل لدوري الابطال.

بولونيا 0-4 يوفنتوس

ملعب ريناتو دالا آرا (بولونيا)

الدوري الايطالي (الجولة 38)

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تشكيلة بولونيا اليوم

سكوروبسكي – دي سيلفيستري – ميديل – سوماورو – تومياسو – سفانبيرج – شوتين – بالاسيو – سكوف أولسين – فيجناتو – بارو.

تشكيلة يوفنتوس اليوم

تشيزني – دي ليخت – كيليني – كوادرادو – اليكس ساندرو – كييزا – رابيو – دانيلو – كولوسفيسكي – باولو ديبالا – آلفارو موراتا

كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء مع ليوناردو بونوتشي وبيرنارديسكي ومكيني ورامسي وديميرال وكوريا وبوفون وآرثر ميلو.

اهداف مباراة يوفنتوس وبولونيا

الدقيقة 6 | جول . يوفنتوس يتقدم 1/صفر عن طريق فيديريكو كييزا.

الدقيقة 29 | جول. يوفنتوس يتقدم بالهدف الثاني عن طريق موراتا (صناعة ديبالا).

الدقيقة 45 | جول. يوفنتوس يسجل الهدف الثالث عن طريق آدريان رابيو (صناعة كولوسيفسكي).

الشوط الأول ينتهي بتقدم يوفنتوس على بولونيا 3-صفر ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 78 نقطة بسبب انتهاء الشوط الأول بين اتلانتا وفيرونا بالتعادل السلبي.

الدقيقة 48 | جول ، يوفنتوس يسجل الهدف الرابع عن طريق موراتا.