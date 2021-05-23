تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 23 مايو 2021، لحساب الجولة 38 (الأخيرة)، والتي شهدت تأهل ليفربول وتشيلسي لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ضمن ليفربول وتشيلسي البطاقتين الأخيرتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوز الأول على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-صفر، ورغم خسارة الثاني أمام مضيفه أستون فيلا بنتيجة 1-2 مستفيداً من خسارة ليستر سيتي أمام ضيفه توتنهام بنتيجة 2-4.

ودخلت الأندية الثلاثة المرحلة الأخيرة وعينها على البطاقتين الأخيرتين للمسابقة القارية العريقة بعدما ضمن مانشستر سيتي البطاقة الأولى بفضل تتويجه باللقب، وجاره مانشستر يونايتد الثانية بالوصافة.

وعلى ملعب “أنفيلد” وأمام نحو 10 آلاف متفرج للمرة الاولى هذا الموسم، حقق ليفربول، بطل الموسم الماضي، الأهم كونه كان بحاجة الى الفوز لحجز بطاقته وهو ما فعله أمام ضيفه كريستال بالاس الذي خاض مباراته الأخيرة بإشراف مدربه روي هودجسون، المدرب السابق لليفربول.

وفي المباراة الثانية، استفاد تشيلسي من هدية جاره اللندني توتنهام الفائز على ليستر سيتي 4-2، ليضمن بطاقته رغم خسارته أمام أستون فيلا 1-2.

وتجرع ليستر سيتي مرارة الموسم الماضي عندما وجد نفسه خارج المسابقة القارية العريقة في المرحلة الاخيرة بخسارته على ارضه امام مانشستر يونايتد صفر-2، وفشل الثعالب مرة أخرى في استغلال عامل الاستضافة وتقدمه مرتين وخرج خاسراً بنتيجة 2-4.

واحتفل مانشستر سيتي رسمياً بلقبه الثالث في المواسم الأربعة الأخيرة من الدوري الانجليزي بإكرامه ضيفه إيفرتون بخماسية نظيفة، موجها إنذاراً شديد اللهجة إلى مواطنه تشلسي خصمه السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي ختام مثير لبطولة الدوري الانجليزي أنهى أرسنال الموسم متأخراً بمركز واحد عن غريمه اللندني توتنهام هوتسبير الذي فاز على ليستر سيتي 4-2 ليحسم المركز السابع، وأخفق المدرب “ميكل آرتيتا” في التأهل لدوري الاتحاد الأوروبي الجديد (كونفرانس) بعد أن احتل المركز الثامن.

وهبط الى دوري الدرجة الأولي الانجليزية “التشامبيونشيب” كلاً من فولهام ووست بروميتش وشيفيلد يونايتد، 18،19،20 على الترتيب.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 38 والاخيرة “ليفربول يستغل الهدايا”

مانشستر سيتي 86 نقطة مانشستر يونايتد 74 نقطة ليفربول 69 نقطة تشيلسي 67 نقطة ليستر سيتي 66 نقطة وست هام يونايتد 65 نقطة توتنهام هوتسبير 62 نقطة آرسنال 61 نقطة ليدز يونايتد 59 نقطة إيفرتون 59 نقطة استون فيلا 55 نقطة نيوكاسل يونايتد 45 نقطة ولفرهامبتون 45 نقطة كريستال بالاس 44 نقطة ساوثهامبتون 43 نقطة برايتون 41 نقطة بيرنلي 39 نقطة فولهام 28 نقطة وست بروميتش 26 نقطة شيفيلد يونايتد 23 نقطة

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