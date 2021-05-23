الكونفدرالية | الرجاء يكتسح أورلاندو برباعية ويتقدم للمربع الذهبي

تعرف على نتيجة مباراة الرجاء المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية (الإياب)، ضمن مباريات اليوم 23-5-2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

تقدم الرجاء المغربي الى المربع الذهبي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) بعدما أكتسح ضيفه أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي برباعية نظيفة.

وسجل أهداف الرجاء بين مالانجو (هدفين) في الدقيقتين السابعة و36 وزكرياء الوردي في الدقيقة 22 وسفيان رحيمي في الدقيقة 31.

وفي الشوط الأول، لعب الرجاء بشكل جيد قدم فيه كرة هجومية أثمرت عن هدف أول مُبكر أحرزه بين مالانجو في الدقيقة 8، قبل أن يضاعف زكريا الوردي نتيجة المباراة بالهدف الثاني مع حلول الدقيقة 22.

وتابع الفريق صاحب الأرض نسقه المرتفع وتمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثالث عند الدقيقة 31 عبر سفيان رحيمي، ثم عاد مالانجو ليُسجل الهدف الرابع للرجاء في الدقيقة 36.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما بجنوب أفريقيا انتهت بالتعادل 1/1 ليصعد الرجاء المغربي إلى الدور قبل النهائي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-1.

ومن المقرر أن يلتقي الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي مع فريق بيراميدز المصري، الذي تخطى عقبة إنييمبا النيجيري 5 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولقاء الرجاء وبيراميدز في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية سيكون المواجهة الثالثة لهما هذا الموسم بعدما ألتقيا مرتين في دور المجموعات.

وتأهل الرجاء المغربي لهذا الدور بعدما حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بانتصاره في 6 من أصل 6 مباريات رغم أن مجموعته ضمت فرقا قوية مثل بيراميدز المصري الذي تغلب عليه فى محموع نتيجة الذهاب والإياب بنتيجة 5-صفر.

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