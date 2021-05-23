كيف منع توتنهام عدوه “آرسنال” من التأهل إلى البطولة الجديدة “كونفرنس ليج”؟

نجح توتنهام هوتسبير في الظفر بالمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد 23 مايو، ليتأهل إلى البطولة الأوروبية الجديدة المعروفة باسم “كونفرنس ليج” أو دوري المؤتمر الأوروبي، على حساب جاره وعدوه اللدود في شمال لندن “آرسنال”.

واحتاج توتنهام إلى تحقيق ريمونتادا أمام مضيفه “ليستر سيتي” من أجل خطف المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل آرسنال الذي انتصر في نفس التوقيت على ضيفه برايتون بهدفين دون رد.

وتأخر توتنهام بهدف سجله جيمي فاردي في الدقيقة 18، إلا أن هداف الموسم “هاري كين” عدل النتيجة في الدقيقة 41.

مع مطلع الشوط الثاني سجل فاردي الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 52، ليبدأ عشاق آرسنال في الاحتفال بقرب احتلالهم للمركز السابع بعدما كان فريقهم يعاني الأمرين لإنهاء الموسم ولو في المركز العاشر.

لكن توتنهام عدل النتيجة 2/2 بفضل هدف بنيران صديقة من حارس ليستر “كاسبر شمايكل” قبل أن يسجل لاعب ريال مدريد المعار “جاريث بيل” ثنائية في غضون 9 دقائق (الدقيقة 87 و96).

وكان آرسنال ينتظر هدية ليستر سيتي للترشح إلى بطولة الكونفرنس ليج لإنقاذ موسمه المُحبط على كافة الأصعدة، حيث ودع من نصف نهائي الدوري الأوروبي وخرج من بطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد دون أي بصمة.

واعتمد عشاق المدفعجية على خسارة توتنهام في ملعب ليستر، كي يتجمد رصيد “الديكة” عند النقطة 59، ما سيعطي فريقهم – آرسنال- فرصة للصعود إلى المركز السابع بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة بفضل فوزه على برايتون هوف البيون في نفس التوقيت، لكن كل شيء دمره هدف كاسبر شمايكل بالخطأ في مرماه.

توتنهام ينقذ موسمه بالمركز السابع ولقب الهداف

يبقى خطف المركز السابع من آرسنال بالاضافة إلى تتويج هاري كين بلقب هداف الدوري برصيد 23 هدفًا، هما العزاء بالنسبة لفريق توتنهام في هذا الموسم الحزين، إذ ودع المربع الذهبي في البريميرليج دون مقاومة تذكر أمام ليفربول وتشيلسي، وخرج مُبكرًا من بطولة الدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب الكرواتي تحت قيادة المدرب المقال “جوزيه مورينيو”، قبل أن يخسر نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام مانشستر سيتي.

ولم يلعب فريق ساوثامبتون لصالح توتنهام في هذه الجولة، فقد كان ينتظر منه هدية باسقاط وست هام يونايتد في فخ الخسارة للتأهل على حسابه بفارق الأهداف إلى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل كسادس الترتيب.

وخسر ساوثامبتون بنتيجة 3/صفر أمام وست هام يونايتد، لتساعد تلك النتيجة فريق المدرب ديفيد مويس على التأهل المباشر إلى الدوري الأوروبي برصيد 65 نقطة بفارق 3 نقاط عن توتنهام الذي يمتلك أهداف أكثر واستقبل أهداف أقل من وست هام.

ما هي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي “كونفرنس ليج” الجديدة؟

ما هي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي؟ هي بطولة أوروبية ثالثة للأندية بجانب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وحملت اسمًا مؤقتًا وقتها هو “الدوري الأوروبي 2″، قبل تغييره لاحقًا إلى المسمى الحالي، دوري المؤتمر الأوروبي “كونفرنس ليج”.

وبحسب بيان لليويفا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، ستنطلق البطولة الجديدة الموسم المقبل 2021/22 بمشاركة 184 فريقًا، وسيقام نهائي النسخة الأولى في العاصمة الألبانية “تيرانا”، ويتأهل الفائز بها إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم التالي.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين في هذا الصدد: “البطولة الجديدة ستجعل مسابقات يويفا أكثر شمولًا من أي وقت مضى، ستكون هناك مباريات كثيرة للعديد من الأندية، مع منح الفرصة للمزيد من الاتحادات الدولية، لكي يتم تمثيلها بواسطة أنديتها في دور المجموعات”.

يشارك في تلك البطولة أندية الوسط من الدوريات الكبرى، بجانب ممثلين للاتحادات الأخرى التي لا تحظى بأماكن كثيرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فضلًا عن الأندية التي تفشل في اجتياز الأدوار التمهيدية للمسابقتين.

ويتم منح المقاعد للأندية المشاركة على حسب تصنيف الاتحاد المحلي لكل دولة أوروبية، حيث تحصل أول خمس دول في التصنيف على مقعد واحد، والبلدان من 6 إلى 15 ومن 51 إلى 55 على مقعدين، فيما تشارك الدول من 15 إلى 50 بثلاثة مقاعد.

وبذلك سيشارك في البطولة الفريق صاحب المركز السابع في الدوري الإسباني والدوري الانجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني، مع صاحب المركز الخامس في الدوري الفرنسي، وأصحاب المراكز 4 و5 و6 و7 و8 من الدوري الهولندي.

وكان مقررًا أن يتأهل صاحب لقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة إلى البطولة، لكن طرفا المباراة النهائية “مانشستر سيتي وتوتنهام” ضمنا بالفعل التواجد الأوروبي الموسم المقبل، ليتم اختيار صاحب المركز السابع في الدوري الانجليزي والذي قد يكون بنسبة كبيرة وست هام يونايتد أو ليدز يونايتد.

وسيتواجه 184 فريقًا في ثلاثة أدوار تمهيدية، تسبق مرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقًا؛ موزعة على ثمان مجموعات، في كل مجموعة أربعة فرق، وسيصعد أصحاب المراكز الأولى بشكل مباشر نحو الدور ثمن النهائي، ثم ستواجه الفرق التي احتلت المرتبة الثانية نظيرتها التي اكتفت بالمركز الثالث في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، ليكمل الثمانية الفائزون منهم قائمة المتأهلين.

وبينما يظل عدد الأندية في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ثابتًا كما هو (32 فريقًا)، سيتم تقليل عدد أندية بطولة الدوري الأوروبي في مرحلة المجموعات من 48 فريقًا إلى 32 فريقًا، وذلك من أجل تسهيل المهمة للبطولة الجديدة.

هذا ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي “كونفرنس ليج”، يوم الخميس، إلى جانب منافسات بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 38 والأخيرة (المراكز 10 الأوائل)