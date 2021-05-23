الدوري الانجليزي | هدية توتنهام تؤهل تشيلسي “المتوتر” إلى دوري أبطال أوروبا

تعرف على نتيجة مباراة تشيلسي واستون فيلا لحساب الجولة 38 (الأخيرة) في الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الأحد 23-5-2021، والتي استضافها ملعب فيلا بارك.

استفاد تشلسي “المتوتر” من هدية جاره اللندني توتنهام الفائز على ليستر سيتي 4-2، ليضمن البلوز بطاقة الترشح الى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم رغم خسارته اليوم من أستون فيلا بنتيجة 1-2.

وأنهى ليفربول مشواره في الدوري الانجليزي هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على تشيلسي، صاحب المركز الرابع، الذي تفوق بفارق نقطة على ليستر سيتي، الذي تراجع للمركز الخامس، ليشارك في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ورفع أستون فيلا، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الانجليزي، رصيده إلى 55 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

حسم أستون فيلا نتيجة الشوط فى صالحه بهدف لمهاجم تشيلسي السابق الدولي البوركينابي برتران تراوري، جاء الهدف من ضربة ركنية نفذها اللاعب “تارجيت” أرضية لزميله “تراوري” الذي سدد مباشرة فى شباك ميندي الدقيقة (43).

وحصل أستون فيلا على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها المغربي الأصل الهولندي الجنسية أنور الغازي بنجاح مسجلا الهدف الثاني (52).

وسجل المدافع الأيسر بن تشيلويل الهدف الوحيد لتشيلسي في الدقيقة 70 اثر تلقيه كرة عرضية من الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك تابعها داخل المرمى الخالي (70)، لتنتهي نتيجة المباراة بفوز استون فيلا 2-1.

كان تشيلسي قد أقترب من حسم بطاقة تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الصعب على لسيتر سيتي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن مواجهات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر ان مباراة الذهاب بين تشيلسي واستون فيلا فى الدوري الانجليزي قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، سجل للبلوز اللاعب “أوليفيه جيرو”، وتعادل للفيلانس “أنور الغازي”، فى المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بلندن.

وسيلتقي تشيلسي منافسه مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في بورتو مطلع الأسبوع المقبل لكنه كان يرغب في حسم مقعده في أرفع مسابقة أوروبية للأندية قبلها.

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