مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي «كورة لايف»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والتعاون لحساب الجولة 29 في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الأحد 23-5-2021.

يلتقي الهلال والتعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء سيحسم بشكل كبير بطل الدوري السعودي موسم 2020/2021.

وسيسعى الهلال إلى تحقيق الفوز على التعاون لحسم لقب الدوري للمرة الثانية تواليًا والـ17 في تاريخه دون النظر لنتيجة ملاحقه الشباب أمام الفيصلي التي تقام في نفس التوقيت، أو الانتظار لمباراة الجولة الـ30 والأخيرة.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، وفاز الزعيم في 16 مناسبة، وتعادل في 7، بينما تلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 56 هدفًا، واستقبلت شباكه 25 هدفًا كأقوى خط دفاع في المسابقة.

في المقابل، يتطلع التعاون إلى تحقيق الفوز على الهلال، أجل المحافظة على بقاءه داخل المربع الذهبي، في ظل ملاحقة النصر الذي سيواجه الوحدة لصالح الجولة الحالية.

ويقبع التعاون في المركز الرابع وفي رصيده 47 نقطة وبفارق نقطتين عن الخامس “النصر”، جمعها من 13 انتصار، و8 تعادلات، وخسر 8 مرات، وسجل لاعبوه 42 هدفًا، ودخل مرماه 27 هدفًا.

وتواجه الهلال والتعاون في 21 مباراة سابقة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، كانت الغلبة فيها للموج الأزرق، حيث فاز في 15 مناسبة، مقابل انتصارين لصالح سكري القصيم، فيما سيطر التعادل على 4 لقاءات.

وتنقل مباراة الهلال والتعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة الهلال والتعاون، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش.

الهلال 1-0 التعاون

استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

الدوري السعودي (الجولة 29)

انتهت

تشكيلة الهلال الأساسية: عبدالله المعيوف – محمد البريك – جانج هيون سو – علي البليهي – ياسر الشهراني – سلمان الفرج – جوستافو كويلار – لوسياتو فييتو – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي جوميز.

تشكيلة التعاون الأساسية: كاسيو أنجوس – ياسين برناوي – إياجو سانتوس – نواف الصبحي – إبراهيم الزيبدي – ريان الموسى – محمد أبو سيعان – فيصل درويش – سميحان النابت – توامبا – كاكو.