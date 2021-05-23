هاري كين يحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - نال الدولي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، لقب هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، برصيد 23 هدفا، عقب صراع مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وجاء تتويج كين بلقب الهداف بعدما سجل هدفا في مباراة فريقه ضد ليستر سيتي، في الجولة الأخيرة من "البريمير ليغ".

بالمقابل فشل صلاح في زيادة غلته من الأهداف خلال المواجهة التي جمعت "الريدز" ضد كريستال بالاس، وظل برصيد 22 هدفا احتل بها المركز الثاني بين الهدفين.

وسبق لـ هاري كين أن حصد لقب هداف الدوري الممتاز الإنجليزي في ثلاث مواسم سابقة، بينما توّج به محمد صلاح في مناسبتين.

ويملك الدولي المصري الرقم القياسي لأكثر من سجل في موسم واحد برصيد 32 هدفا أحرزها في موسمه الأول مع ليفربول 2017-2018