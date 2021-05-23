شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها غدًا الإثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

القائمة شهدت عودة مجموعة من اللاعبين على رأسهم محمد صادق والظهير الأيسر الجزائري رضوان شريفي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع.. حسين السيد، رضوان شريفي محمد هاشم، باهر المحمدى، محمد عمار، أحمد كاستيلو، عبدالله جمعة، مصطفى فارس.

خط الوسط.. محمد عادل، عمر الوحش، محمود دونجا، محمد حسن،، عماد حمدى محمد بيومى، نادر رمضان، أحمد مدبولي، محمد الشامي، محمد صادق، أحمد مصطفي، بابل.

خط الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.