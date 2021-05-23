شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعيد قوته الضاربة أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خدمات الرباعي خالد قمر وأحمد نبيل مانجا وعمار حمدي وخالد الغندور، لاعبي الفريق، خلال مباراة الجونة.

ويستعيد الفريق السكندري خدمات خالد قمر، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية، وهو ما أبعده عن الفريق في المباريات الماضية، في حين يعود الثلاثي مانجا وعمار والغندور، لصفوف الفريق بعد انتهاء إيقافهم نتيجة حصولهم على الإنذار الثالث، وهو ما أبعدهم عن الفريق في مباراة المصري البورسعيدي الماضية، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

ويلتقي زعيم الثغر، مع الجونة، الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الاتحاد السكندري يحتل الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 28.