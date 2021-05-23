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الاتحاد السكندري يستعيد قوته الضاربة أمام الجونة

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خدمات الرباعي خالد قمر وأحمد نبيل مانجا وعمار حمدي وخالد الغندور، لاعبي الفريق، خلال مباراة الجونة.

ويستعيد الفريق السكندري خدمات خالد قمر، بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية، وهو ما أبعده عن الفريق في المباريات الماضية، في حين يعود الثلاثي مانجا وعمار والغندور، لصفوف الفريق بعد انتهاء إيقافهم نتيجة حصولهم على الإنذار الثالث، وهو ما أبعدهم عن الفريق في مباراة المصري البورسعيدي الماضية، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

ويلتقي زعيم الثغر، مع الجونة، الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الاتحاد السكندري يحتل الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 28.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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