شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي رافعًا علم فلسطين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفل النجم الجزائري رياض محرز بفوز فريقه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، بارتداء علم بلاده الجزائر ورفع علم فلسطين.

وجاء ذلك عقب فوز السيتيزنز على إيفرتون بخماسية نظيفة في مباراتهما بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محرز أساسيًا في المباراة حتى استبداله في الدقيقة 65، إلا أنه لم يستطع هز الشباك.

وعقب اللقاء، حرص رياض محرز على نشر صورته وهو يرفع العلم الفلسطيني في استاد الاتحاد عبر حسابه على «إنستجرام».

وكان مانشستر سيتي قد حسم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وقت سابق، لتكن مباراة إيفرتون تحصيل حاصل، فيما ينتظر مواجهته الأخيرة هذا الموسم أمام تشيلسي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت 29 مايو 2021.

مانشستر سيتي يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز

محرز يرفع علم فلسطين خلال تتويج فريقه مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

محرز يرفع علم فلسطين خلال تتويج فريقه مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي