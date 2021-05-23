شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قائمة لاعبيه استعداداً لمواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا ضمن منافسات الأسبوع الـ24 لبطولة الدورى المصرى.

القائمة شهدت عودة مجموعة من اللاعبين من بينهم محمد صادق وأحمد مصطفى ورضوان شريفي.

قائمة الإسماعيلى جاءت كالتالي..

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي

خط الدفاع..حسين السيد، رضوان شريفي محمد هاشم، باهر المحمدى، محمد عمار، أحمد كاستيلو ، عبد الله جمعة، مصطفى فارس

خط الوسط.. محمد عادل،عمر الوحش، محمود دونجا، محمد حسن،، عماد حمدى محمد بيومى، نادر رمضان، أحمد مدبولي، محمد الشامي، محمد صادق، أحمد مصطفي، بابل.

خط الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.