شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل أسوان "ترانزيت" قبل استكمال السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صحة الأهلي الرسمية على فيس بوك فيديو من وصول بعثة الفريق إلى أسوان للتوقف بها "ترانزيت" من أجل تزويد الطائرة بالوقود قبل السفر إلى قطر استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا صباح اليوم على متن طائرة خاصة في طريقها إلى قطر؛ لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.

وأنهى فريق الكرة بالأهلي مهمته في جنوب إفريقيا بنجاح، بعد التعادل بهدف أمام صن داونز، فيما كان الفريق قد حقق الفوز في القاهرة بهدفين دون رد، وحسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة نهضة بركان يوم الجمعة المقبل، ويبحث الفريق عن لقب جديد يضاف إلى سجلات النادي على مستوى أفريقيا.‏