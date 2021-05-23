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بعثة بيراميدز تصل مطار بورت هاركوت فى نيجيريا استعدادا للعودة إلى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لمغادرة نيجيريا والعودة إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، بعد حصد بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

 

وتعادل بيراميدز مع إنيمبا النيجيري بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا، فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتأهل بيراميدز لنصف نهائي البطولة وينتظر الفائز من  الرجاء المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

 

ونجح إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز فى إحراز الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 32، وتعادل اويليا ايمانويل لفريق انيمبا النيجيرى فى الدقيقة 40 من الشوط الأول.

 

وعبر بيراميدز فريق إنيمبا بالتفوق بنتيجة 5-2 في مجموع المواجهتين ليواصل مشواره في البطولة القارية ويصل نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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