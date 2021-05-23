شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد جاهزية فوافى للمشاركة مع المقاصة فى مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية المدغشقرى باولن فوافى لاعب المقاصة للحاق بمباراة فريقه ضد الإسماعيلى غدا، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة العشرين من عمر مسابقة الدورى العام، وتدعيم فريقه قبل هذه المواجهة الصعبة.

واشتكى باولن فوافى من شد بسيط فى العضلة الضامة، قبل أن يتعافى من الإصابة ويصبح متاحاً أمام الجهاز الفنى بقيادة محمد عظيمة للمشاركة فى مباراة الإسماعيلي، باعتباره من اللاعبين المهمين فى صفوف الفريق الفيومي.

وشارك باولون فوافى فى المران الأخير للمقاصة اليوم، الأحد، قبل السفر إلى الإسماعيلى لدخول معسكر مغلق والمبيت بها قبل موقعة الغد.

ويرغب الجهاز الفنى فى العودة من الإسماعيلية بنتيجة إيجابية، لمواصلة العروض القوية والتى كانت آخرها الفوز على أسوان والجونة.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الإسماعيلى ومصر المقاصة غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة الأسبوع الـ 24 ببطولة الدورى الممتاز إلى كل من عبد العزيز السيد حكم ساحة، وهانى خيرى حكم مساعدا أول، وعماد العقاد مساعدا ثانيا، ومحمد الجرايحى حكما رابعا، وحسام عزب حكم فيديو، وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.