شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا عن خوض مبارياته فى فترة التوقف: نضحى لتخطى الموسم المعقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوي ، المشرف على الكرة بنادي سيراميكا، أن سبب موافقة ناديه على خوض بعض المباريات خلال فترة التوقف للمنتخب الأولمبي، هو حرص الإدارة على التكاتف مع المنظومة الرياضية لتجاوز هذا الموسم الاستثنائي بسبب تداعيات فيروس كورونا وارتباك انتظام المسابقات.

وقال البطاوي، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "مش سهل علينا اللعب بدون مهاجم مثل أحمد ياسر ريان، باعتباره أبرز العناصر المؤكد انضمامها من الفريق للمنتخب الأولمبي، لكن نحن جميعا نمر بموسم صعب ومعقد، ولابد من هذه التضحيات حتى نتجاوز الفترة الصعبة التي نعيشها".

وأضاف المشرف على الكرة بنادي سيراميكا، "كل الأندية يجب أن تقف مع اتحاد الكرة، البعض يشتكى من ضغط المباريات فى حين أن هذه الأندية هي نفسها التي طالبت من قبل باستئناف الموسم الماضي، وما ترتب عليه من ضغط الجدول وتداخل المسابقات مع بعضها في توقيتاتها الزمنية".

وأكد المشرف على الكرة بالنادى أن سيراميكا يستهدف إنهاء الدورى هذا الموسم بين الأربعة الكبار، خاصة أن الفريق يفصله 3 نقاط فقط عن المربع الذهبي، موضحا أن الإمكانيات متاحة للمشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

ويستعد سيراميكا لخوض مباراة إنبي بالجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب استاد السويس.

وكان الفريق تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب السويس.