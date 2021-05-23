شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص عمرو جمال فى العودة للأهلي الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص عمرو جمال مهاجم الأهلى والمعار إلى طلائع الجيش فى العودة لصفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، رغم تألق اللاعب مع فريقه فى الموسم الحالي، فى ظل تغير الحسابات بشأن موقف المهاجمين المستمرين والراحلين عن صفوف الأهلى فى الصيف المقبل، لاسيما مع وجود أكثر من لاعب يتواجد فى هذا المركز بالموسم الحالي.

ووفقاً لمصدر بالأهلى، هناك العديد من الأسباب التى قللت من فرص عودة عمرو جمال أبرزها وجود تخمة فى هذا المركز، مثل محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا، بخلاف تباين مستواه بين الجيد والمتوسط على مدار الموسم الحالى حيث لم يقدم مستوى ثابتا.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفنى للأهلى مصير المهاجمين الحاليين من البقاء أو الرحيل قبل تحديد من يعود للأهلى، ومن يتم تجديد إعارته أو تسويقه، حيث سيحسم الجهاز الفنى للأهلى مصير عمرو جمال سواء بتجديد إعارته مرة أخرى أو تسويق بنهاية الموسم الحالى بيعه بشكل نهائى للأندية الراغبة فى الحصول على خدماته.

ويوجد أكثر من مهاجم على ذمة الأهلى معارين لأندية أخرى، مثل أحمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا، وعمرو جمال المعار إلى طلائع الجيش، وأليو بادجى المعار إلى أنقرة جوجو التركي، بخلاف اللاعبين الناشئين.