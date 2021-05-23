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الامارات | نتائج الجولة الأخيرة والترتيب النهائي للدوري الأنجليزي

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الجولة الأخيرة والترتيب النهائي للدوري الأنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مساء اليوم السبت الجولة الأخيرة من الدوري الأنجليزي.
نتائج الجولة 38 والأخيرة
أستون فيلا - تشلسي 2 - 1
فولهام - نيوكاسل يونايتد 0 - 2
ليدز يونايتد - وست بروميتش ألبيون 3 - 1
ليستر سيتي - توتنهام 2 - 4
ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد 1 - 2
- كريستال بالاس 2 - 0
أرسنال - برايتون 2 - 0
مانشستر سيتي - إيفرتون 5 - 0
شيفيلد يونايتد - بيرنلي 1 - 0
وست هام - ساوثمبتون 3 - 0
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
1. مانشستر سيتي 38 27 5 6 83 32 86
2. مانشستر يونايتد 38 21 11 6 73 44 74
3. ليفربول 38 20 9 9 68 42 69
4. تشلسي 38 19 10 9 58 36 67
5. ليستر سيتي 38 20 6 12 68 50 66
6. وست هام 38 19 8 11 62 47 65
7. توتنهام 38 18 8 12 68 45 62
8. أرسنال 38 18 7 13 55 39 61
9. ليدز يونايتد 38 18 5 15 62 54 59
10. إيفرتون 38 17 8 13 47 48 59
11. أستون فيلا 38 16 7 15 55 46 55
12. نيوكاسل يونايتد 38 12 9 17 46 62 45
13. ولفرهامبتون 38 12 9 17 36 52 45
14. كريستال بالاس 38 12 8 18 41 66 44
15. ساوثمبتون 38 12 7 19 47 68 43
16. برايتون 38 9 14 15 40 46 41
17. بيرنلي 38 10 9 19 33 55 39
18. فولهام 38 5 13 20 27 53 28
19. وست بروميتش ألبيون 38 5 11 22 35 76 26
20. شيفيلد يونايتد 38 7 2 29 20 63 23

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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