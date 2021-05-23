شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل مطار بورت هاركوت في نيجيريا تمهيدًا لعودته إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة بيراميدز، منذ قليل، إلى مطار بورت هاركوت في نيجيريا، استعدادًا للمغادرة خلال ساعة إلى القاهرة بعد التأهل على حساب إنيمبا لنصف النهائي.

ووصل بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بعدما فاز على إنيمبا 5/2 بمجموع المبارتين، حيث فاز في مباراة القاهرة بأربعة اهداف مقابل هدف، وتعادلا في نيجيريا، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.