شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرد رسميًا على الأهلي بشأن مشاركة ناشئ الزمالك أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، خطاباً رسمياً للنادي الاهلي يرد فيه على الشكوى التي أرسلها النادي الأهلي ضد مشاركة سيف فاروق جعفر مع الزمالك أمام طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مؤخراً بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري.

وطالب الاهلي في شكواه بتطبيق اللوائح على الزمالك، والتي تمنع مشاركة اللاعب الموقوف مع ناديه في أي مسابقة وهو ما يعد مخالفة صريحة ارتكبها الزمالك.

وشدد اتحاد الكرة في خطابه، الذي أرسله الأحد، إلى النادي الاهلي أن الزمالك لم يخطئ في إشراك اللاعب سيف جعفر وأن مشاركته قانونية وتتسق مع اللوائح المنظمة للعبة.

ووجه اتحاد الكرة خطابه إلى الأستاذ سعيد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وجاء نص الخطاب على النحو التالي:

«إيماء إلى خطابكم الوارد رقم 1756 بتاريخ 22/5/ 2021 بشأن مشاركة أحد ناشئي الزمالك في مباراة طلائع الجيش، نفيدكم بأن النص الوارد في خطابكم المذكور يخص فقط مسابقات المراحل السنية والناشئين والجمهورية».