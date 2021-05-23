شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البريميرليج 20/21: هدية غالية من توتنهام للجار وكين يتخطى صلاح ووداع لائق لأجويرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت اليوم مباريات المرحلة الأخيرة من موسم 2020/2021 في البريميرليج.

وعلى الرغم من حسم معركتي اللقب وصراع الهبوط، إلا أن الجولة الأخيرة شهدت صراعًا كبيرًا على المقاعد الأوروبية، كذلك صراع الهداف الذي حُسم في هذه الجولة.

في السياق التالي سنستعرض ابرز احداث الجولة 38 والأخيرة للبريميرليج 2020/2021

1- هدية غالية من توتنهام للجار:

كانت مباراة ليستر سيتي وتوتنهام محط أنظار الكثيرين لما تعنيه المباراة للفريقين، فـ ليستر كان يبحث عن الفوز لبلوغ دوري الأبطال، في حين كان توتنهام يسعى للفوز من أجل التأهل للمسابقات الأوروبية، لأن أي نتيجة غير ذلك كانت ستعني فشل السبيرز في التأهل أوروبيًا للمرة الأولى منذ عام 2009.

حقق السبيرز فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-2، وضمن احتلال المركز السابع المؤهل لمسابقة اليوروبا كونفرنس ليج، ومنح أكبر هدية ممكنة لجاره وغريمه تشيلسي، الذي خسر اليوم بنتيجة 2-1 خارج قواعده ضد أستون فيلا، ليتجمد رصيده عند 67 نقطة، لكن خسارة ليستر جمدت رصيد الثعالب عند 66 نقطة، ليحتل البلوز المركز الرابع ويتأهلون لدوري الأبطال في الموسم القادم بفضل فوز السبيرز على ليستر.

2- كين يربح سباق الحذاء الذهبي:

حسم هاري كين سباق الحذاء الذهبي – هداف البريميرليج – بعد ان سجل اليوم هدفه رقم 23، في حين أخفق محمد صلاح في التسجيل ضد كريستال بالاس، ليتجمد رصيد أهداف نجم ليفربول عند 22 هدفًا.

هاري كين فاز بهذه الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، وأستمر في سجله الرائع بالتسجيل ضد ليستر سيتي مع تسجيله 15 هدفًا في 12 مباراة لعبها ضد الثعالب في البريميرليج.

3- ودافع لائق للأسطورة أجويرو:

شارك سيرخيو أجويرو اليوم لأخر مرة بقميص مانشستر سيتي في البريميرليج، ودفع المدرب بيب جوارديولا بالمهاجم الأرجنتيني في الدقيقة 64 ضد إيفرتون، ليسجل بعدها ب7 دقائق هدفه الأول، ثم يسجل هدفًا ثانيًا، ليختتم مسيرته مع مانشستر سيتي بفوز كبير على إيفرتون بنتيجة 5-0

أجويرو سجل هدفيه رقم 183 و184 في البريميرليج، ليدون اسمه في سجلات المسابقة كأكثر لاعب سجل في المسابقة لصالح فريق واحد، محطمًا الرقم السابق المدون بأسم واين روني (183 هدفًا مع مانشستر يونايتد).