شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق شباب النادي الإسماعيلي أمام فريق كهرباء الإسماعيلية بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت، الأحد، علي ملعب كهرباء الإسماعيلية، في ثاني مباريات بطولة كأس مصر.

وشهد اللقاء إهدار العديد من الفرص المحققة من قبل لاعبي الإسماعيلي، أبرزها كرة في شوط المباراة الأول لمحمد البحيري اصطدمت في العارضة و كرة أخرى لعاشور عبد الموجود في شوط المباراة الثاني اصطدمت في القائم، وحرص عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية والمشرف العام علي الفريق علي حضور المباراة.

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من عبد الرحمن صلاح، محمد نصر، عبدالله محمد ، محمود الجزار، إياد العسقلاني، محمد سليمان، محمد الضرف، عبدالله السعيد، إسلام فراج، محمد البحيري، محمد زيدان.

ويضم الجهاز الفني لشباب الإسماعيلي كلاً من خالد القماش مشرف عام علي الفريق، وعطية صابر مدير فنى، أيمن كمال مدرب عام، محمد حسيب مدرب، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى.