شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرارات لجنة الزمالك بشأن لاعبي اليد وفرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلمت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نادي الزمالك، رسمياً من اللجنة السابقة برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز.

وعين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة جديدة لإدارة شؤون نادي الزمالك حتى موعد انتخابات النادي المقبلة التي ستعقد في سبتمبر المقبل.

وتضم اللجنة الجديدة كلاً من حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي

وحرصت اللجنة على توجيه الشكر للجنة السابقة برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، بعد تسلم كافة الأمور داخل النادي.

وعقدت اللجنة الجديدة اجتماعاً «الأحد» داخل مقر النادي بميت عقبة لاتخاذ العديد من القرارات لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن أول قرار تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة الجديدة هو التجديد للاعبي فريق اليد الثمانية التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وهم: أحمد الأحمر، محمد رمضان هتلر، وسام نوار، مصطفى خليل، هشام السبكي، أحمد حسام، على هشام، فضلاً عن محاولة التوصل لاتفاق مع محمد على حارس مرمى الفريق، على صرف النظر عن الاحتراف في الوقت الراهن وتجديد عقده مع الفريق أسوة ببقية زملائه.

وينتظر أن تعقد اللجنة جلسة مع اللاعبين التسعة، خلال الساعات القليلة المقبلة لمناقشة الأمر برمته من كافة الجوانب.

وستعقد اللجنة جلسة مع لاعبي فريق كرة القدم، الذي ستنتهي عقودهم عقب مباراة المصري، من أجل تجديدها وبحث إمكانية تجديد عقد فرجاني ساسي، إذا لم يكن قد قام بالتوقيع على عقد للانتقال لأي ناد آخر، ويأمل مسؤولو اللجنة أن يتوصلوا لاتفاق مع فرجاني ساسي، نظراً لأهميته الكبيرة للفريق.