شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكمًا لمواجهة الزمالك والمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة الزمالك أمام المصري المقرر لها غدًا الإثنين في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم طاقم التحكيم كلا من: محمود البنا حكما للساحة، وسمير جمال وأحمد صلاح مساعدان، وأحمد العباسي حكما رابعا، ومحمود عباس قابيل حكما للفيديو وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد ٥١ نقطة، فيما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

