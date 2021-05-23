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كين يهزم صلاح في سباق الحذاء الذهبي.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح هاري كين نجم نادي توتنهام الإنجليزي، في هزيمة النجم المصري محمد صلاح، جناح الإنجليزي، في سباق الحذاء الذهبي لهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

وخاض صلاح وكين مبارياتهما الأخيرة في الموسم اليوم الأحد، ضد كل من كريستال بالاس وليستر سيتي، على الترتيب، ليفشل الأول في هز الشباك في فوز فريقه بهدفين نظيفين، وينجح الثاني في تسجيل هدفًا في شباك الثعالب في المباراة التي انتهت بفوز فريقه برباعية مقابل هدفين.

وبذلك رفع نجم توتنهام رصيده إلى 23 هدفًا مقابل 22 لمحمد صلاح، فيما جاء برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 18 هدفًا، يليه باتريك بامفورد من ليدز وسون هيونج مين من توتنهام بـ 17 هدفًا.

وانتهى الدوري الإنجليزي الممتاز بتتويج مانشستر سيتي باللقب، وتأهل كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي إلى .

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

  1. هاري كين -23 هدفا
  2. محمد صلاح- 22 هدفا
  3. برونو فيرنانديز- 18 هدفا
  4. باتريك بامفورد- 17 هدفا
  5. سون هيونج مين- 17 هدفا
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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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