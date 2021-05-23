شكرا لقرائتكم خبر عن كين يهزم صلاح في سباق الحذاء الذهبي.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح هاري كين نجم نادي توتنهام الإنجليزي، في هزيمة النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في سباق الحذاء الذهبي لهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

وخاض صلاح وكين مبارياتهما الأخيرة في الموسم اليوم الأحد، ضد كل من كريستال بالاس وليستر سيتي، على الترتيب، ليفشل الأول في هز الشباك في فوز فريقه بهدفين نظيفين، وينجح الثاني في تسجيل هدفًا في شباك الثعالب في المباراة التي انتهت بفوز فريقه برباعية مقابل هدفين.

وبذلك رفع نجم توتنهام رصيده إلى 23 هدفًا مقابل 22 لمحمد صلاح، فيما جاء برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 18 هدفًا، يليه باتريك بامفورد من ليدز وسون هيونج مين من توتنهام بـ 17 هدفًا.

وانتهى الدوري الإنجليزي الممتاز بتتويج مانشستر سيتي باللقب، وتأهل كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز