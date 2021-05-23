شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الجديدة تتسلم الزمالك .. ووزير الرياضة يكرم اللجنة السابقة على حسن تعاونهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجدت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي في مقر وزارة الرياضة، اليوم الأحد، وذلك على هامش تكريم الوزارة للجنة القضائية السابقة التي أدارت النادي في الفترة الماضية.

وقرر وزير الشباب والرياضة إقامة حفل تكريم للجنة القضائية التي كانت تدير النادي، عصر اليوم بمقر الوزارة.

ومن المقرر أن تتوجه اللجنة بعد ذلك لمقر النادي لمباشرة عملها بعد استلام إدارة النادي بشكل رسمي.

وتتكون اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي من حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.

ووصلت اللجنة القضائية التي كانت تدير النادي برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، إلى مقر النادي بميت عقبة من أجل تسليم النادي رسمياً للجنة الجديدة.

وأقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم للجنة القضائية التي كانت تدير نادي الزمالك واللجنة التنفيذية عصر اليوم بمقر وزارة الرياضة.

وأهدى الوزير درع الوزارة لأعضاء اللجنة تكريما لهم على جهودهم في الفترة الماضية.

يذكر إن وزير الرياضة قام بتعيين لجنة جديدة لإدارة النادي تتكون من: حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.