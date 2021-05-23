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بفارق هدف 23- 22.. صلاح يخسر لقب هداف البريمير ليج أمام هاري كين

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الشارقة - اميمة ياسر -  

 

 

حسم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، لقب هداف مسابقة الممتاز، بعدما سجل هدفا في شباك ليستر سيتي في الجولة الـ 38 للمسابقة.

وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 41 من زمن اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه بنتيجة 4-2، ليصل بذلك إلى 23 هدفًا في المسابقة هذا الموسم، متفوقا على محمد صلاح لاعب الذي تجمد رصيد عند 22 هدفًا.

وفشل محمد صلاح في التسجيل في المباراة الأخيرة بالدوري والتي جمعت فريقه بكريستال بالاس وانتهت بفوز الريدز بهدفين لساديو ماني دون رد.

وقبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، كان صلاح وكين يتقاسما صدارة ترتيب هدافي "البريميرليج" برصيد 22 هدفا لكل منهما، ويليهما البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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