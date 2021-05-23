شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة مهنئا بيراميدز بالتأهل: إن شاء الله التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على تهنئة نادى بيراميدز بالتأهل لنصف نهائى كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" بعد تخطى إنيمبا النيجيرى فى ربع النهائي.

وكتب هانى أبو ريدة عبر حسابه على "تويتر"، "مبروك لنادى بيراميدز الصعود لنصف نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية على التوالي، وإن شاء الله التتويج بالبطولة فى بنين".

تعادل فريق بيراميدز مع إنيمبا النيجيرى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما باستاد إنيمبا الدولى بمدينة أبا، فى إياب ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتأهل بيراميدز لنصف نهائى البطولة وينتظر الفائز من الرجاء المغربى وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ونجح إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز فى إحراز الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 32، وتعادل اويليا ايمانويل لفريق انيمبا النيجيرى فى الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وعبر بيراميدز فريق إنيمبا بالتفوق بنتيجة 5-2 فى مجموع المواجهتين ليواصل مشواره فى البطولة القارية ويصل نصف النهائى للموسم الثانى على التوالي.