شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله يسلم اللجنة الجديدة بالزمالك بعض المستندات المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، إلى مقر النادي لتسليم بعض المستندات التي كانت بحوزته إلى اللجنة الجديدة، التي تسلمت القلعة البيضاء اليوم برئاسة حسين لبيب.

وحضر إبراهيم عبد الله جزءا من الاجتماع المقام حاليًا لمناقشة بعض الملفات الهامة مع اللجنة الجديدة.