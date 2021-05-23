شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الله يسلم اللجنة الجديدة بالزمالك بعض المستندات المهمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك، إلى مقر النادي لتسليم بعض المستندات التي كانت بحوزته إلى اللجنة الجديدة، التي تسلمت القلعة البيضاء اليوم برئاسة حسين لبيب.
وحضر إبراهيم عبد الله جزءا من الاجتماع المقام حاليًا لمناقشة بعض الملفات الهامة مع اللجنة الجديدة.
وتواجدت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي فى مقر وزارة الرياضة اليوم، الأحد، على هامش تكريم الوزارة للجنة السابقة التى أدارت النادي الفترة الماضية.
وقرر وزير الشباب والرياضة إقامة حفل تكريم للجنة القضائية التي كانت تدير النادي، عصر اليوم بمقر الوزارة، وتوجهت اللجنة بعد ذلك لمقر النادى لمباشرة عملها بعد استلام إدارة النادي بشكل رسمي.
وتتكون اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي من حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.