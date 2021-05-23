شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يهزم الفيوم 0/3 وديًا استعدادًا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى فوزًا وديًا على نظيره الفيوم بثلاثية دون رد فى اللقاء الذى جمعهم عصر اليوم الأحد على استاد المصانع الحربية، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد 30 مايو الجارى على استاد بتروسبورت بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وسجل ثلاثية الانتاج الحربى كل من فييرا هدفين والناشىء مصطفى أحمد هدفاً.

وأشرك أحمد كشرى أكبر عدد من لاعبى الانتاج الحربى لتجهيزهم لاعبيه بدنيًا وفنيًا لمواجهة الفريق البترولى، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 22 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 15 هدفا، وتلقت شباكه 38 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.

قرر خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، توقيع عقوبة 100 ألف جنيه على أى فرد من منظومة ناديه يتحدث فى وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية، لفرض مزيد من الانضباط على جنبات الفريق حتى يستعيد مكانته فى جدول الدوري بعد النتائج المتراجعة هذا الموسم.

وسادت حالة من الاستياء داخل الإنتاج الحربى عقب خسارة الفريق من سموحة بنتيجة 4 / 2، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.