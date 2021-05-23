شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السمرى: كرة القدم أولوية بالزمالك.. واللجنة السابقة بذلت جهودا كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السمرى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن كرة القدم لها أولوية أولى فى حسابات اللجنة الحالية، مؤكدا أن الزمالك هو كرة القدم فى الأساس، مع عدم نسيان باقى الألعاب.

وتحدث السمرى عن كواليس جلسة وزير الشباب والرياضة مع لجنة ادارة نادي الزمالك السابقة والحالية، وقال فى تصريحات لليوم السابع، إن الوزير حرص على تكريم اللجنة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز وتوجيه الشكر لهم على الفترة التي قضوها فى الإدارة، كما حرص على دعم اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب وأكد دعمه الكامل لهم.

وأضاف السمرى، أن الزمالك من أكبر أندية مصر والوطن العربي مشيرًا إلي أن اللجنة الجديدة ستمهد الطريق للمجلس الجديد المنتخب نظرا لسعيها لحل العديد من الأزمات الحالية، مؤكدًا ان ملف كرة القدم من اولويات لجنة حسين لبيب.

وكرم أشرف صبحي، وزير الرياضة، لجنة إدارة الزمالك السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، والمستشار هشام إبراهيم، والمستشار سامي صبحي، وأعضاء اللجنة السابقة لإدارة النادي بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنفيذية.

وعادت اللجنة السابقة لنادى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء مرة أخرى بعد انتهاء التكريم من وزارة الشباب والرياضة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، لإنهاء إجراءات التسليم والتسلم للجنة الجديدة التى تم تعيينها مؤخرا برئاسة حسين لبيب.