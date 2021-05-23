شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج إعداد منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد، بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا، برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى أولمبياد طوكيو القادمة، حيث يشارك الفراعنة فى دورات ودية فى كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا، مع محاولات للعب مباراة أو مباراتين فى طوكيو مع منتخبات المجموعة الأولى.

وتأتى مواعيد برنامج إعداد المنتخب كالتالي..

•• دورة إسبانيا

مصر vs كرواتيا ٢٨ يونيو

مصر vs أسبانيا ٢٩ يونيو

•• فرنسا

مصر vs فرنسا ٥ يوليو

•• ألمانيا

مصر vs ألمانيا ١٠ يوليو

مصر vs البرازيل ١١ يوليو

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد مؤخرا مواعيد مباريات منتخب اليد فى أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة، والتى ستقام فى شهر يوليو المقبل، وبدأ منتخب مصر لكرة اليد فترة الإعداد للأولمبياد بمعسكر مغلق فى المركز الأوليمبى 26 أبريل الماضى، بمشاركة جميع الدوليين والمحترفين.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالى بتوقيت القاهرة :

مصر × البرتغال السبت 24 يوليو 12:30 ظهرا .

مصر × الدنمارك الاثنين 26 يوليو 7:15 صباحا .

مصر × اليابان الأربعاء 28 يوليو 7:15 صباحا .

مصر × السويد الجمعة 30 يوليو 9:15 .

مصر × البحرين الأحد 1 أغسطس 4:00 فجرا .