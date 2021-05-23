منتخب الشاطئية يخسر من موزمبيق 7-5 فى افتتاح أمم أفريقيا بالسنغال

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يخسر من موزمبيق 7-5 فى افتتاح أمم أفريقيا بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام موزمبيق بنتيجة 7/5 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة أمّم أفريقيا بالسنغال. ويلتقي منتخب مصر فى الجولة الثانية منتخب سيشل يوم 25 مايو الجارى.
وتقام البطولة بمدينة سالي السنغالية، وتستمر حتى 29 مايو الجارى، وتعد في الوقت نفسه مؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بروسيا العام الجاري، حيث يتأهل الفريقان طرفا المباراة النهائية.
ويرأس البعثة وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وتضم الجهاز الفني بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، وعبد الواحد السيد مدير المنتخب، وأحمد أبو سريع المدرب العام وعمر حلمي مدربا وياسر عبد الخالق مدربا لحراس المرمى ومحمود رمضان طبيبا وعباس حسنين أخصائي علاج طبيعي وعمرو سعد إداريا واللاعبين: محمد فوزي، عبد العزيز صباح، محمود ماهر، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، إسلام أحمد، الحسيني طه، أحمد بالي، أحمد ناصر، هيثم عاطف، حسام باولو، محمد عبد النبي، وعبد الرحمن حسن.