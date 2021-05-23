شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يخسر من موزمبيق 7-5 فى افتتاح أمم أفريقيا بالسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام موزمبيق بنتيجة 7/5 فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة أمّم أفريقيا بالسنغال. ويلتقي منتخب مصر فى الجولة الثانية منتخب سيشل يوم 25 مايو الجارى.

وتقام البطولة بمدينة سالي السنغالية، وتستمر حتى 29 مايو الجارى، وتعد في الوقت نفسه مؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بروسيا العام الجاري، حيث يتأهل الفريقان طرفا المباراة النهائية.

ويرأس البعثة وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وتضم الجهاز الفني بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، وعبد الواحد السيد مدير المنتخب، وأحمد أبو سريع المدرب العام وعمر حلمي مدربا وياسر عبد الخالق مدربا لحراس المرمى ومحمود رمضان طبيبا وعباس حسنين أخصائي علاج طبيعي وعمرو سعد إداريا واللاعبين: محمد فوزي، عبد العزيز صباح، محمود ماهر، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، إسلام أحمد، الحسيني طه، أحمد بالي، أحمد ناصر، هيثم عاطف، حسام باولو، محمد عبد النبي، وعبد الرحمن حسن.