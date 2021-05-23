شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو وحرس الحدود يواصلان صدارة بحرى بالفوز على دمنهور وبنى عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات الجولة الـ22 للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى إثارة كبيرة واستمر فرسى الرهان على الصعود فى تفوقهما حيث استعاد فاركو ذاكرة الانتصارات خارج ملعبه بالفوز على دمنهور بخماسية مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 48 نقطة، بينما حقق حرس الحدود الفوز أيضا على بنى عبيد بهدفين نظيفين ليستمر في ملاحقة المتصدر بنفس الرصيد من النقاط .

وفى إطار مباريات نفس الجولة، واصل دكرنس بقيادة مجدى طلبه سلسلة نتائجه الجيدة محققا الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف ، كما تعادل كفر الشيخ والمنصورة بهدف لمثله ، بينما فاز أبو قير للأسمدة على سبورتنج بهدفين مقابل هدف .

وفى نفس الإطار تعادل مالية كفر الزيات مع بيلا بهدف لمثله ، كما فاز الأوليمبى على الحمام بهدفين مقابل هدف ، والجزيرة على الرجاء بهدف نظيف ليستمر الصراع في مؤخرة جدول الترتيب على الأندية التي تصارع من أجل البقاء بالمسابقة .