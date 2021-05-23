شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكماً لمباراة الإسماعيلى والمقاصة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة الأسبوع الـ 24 ببطولة الدوري الممتاز إلى كل من عبد العزيز السيد حكم ساحة، وهاني خيري حكم مساعدا أول، وعماد العقاد مساعدا ثانيا، ومحمد الجرايحي حكما رابعا، وحسام عزب حكم فيديو، وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

ويختتم فريق الاسماعيلى استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة مصر المقاصة، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على استاد الاسماعيلية، ثم يعلن الجهاز الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بفندق النادى.

ويستمر غياب أحمد مصطفى، لاعب الاسماعيلي، عن فريقه فى مواجهة مصر المقاصة فى ظل استمرار برنامجه التأهيلى للتعافى من شد فى العضلة الخلفية، الذى تعرض له فى مباراة الإنتاج الحربى بالدوري، ويغيب مروان الصحراوي، مدافع الاسماعيلي، عن مواجهة المقاصة؛ بسبب حصوله على الكارت الأحمر فى مواجهة المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

فى سياق آخر، يعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات المقاصة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الفيومى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري، خاصة أن إيهاب جلال كان يقود المقاصة قبل توليه القيادة الفنية للدراويش، ويعلم كل خبايا الفريق الفيومى أملا فى استعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى.

طفرة كبيرة شهدها مستوى النادى الإسماعيلى فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، الذى تولى مسئولية الفريق مع انطلاقة الدور الثانى ليصحح مساره وينتشله من القاع، ويحتل الدراويش حاليا المركز الـ14 برصيد 26 نقطة، ولم يكن الدراويش قد حققوا أى انتصارات فى الدورى قبل قدوم إيهاب جلال سوى فوز وحيد.