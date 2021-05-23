توتنهام يجبر ليستر على مرافقة وست هام للدوري الأوروبي.. ويتأهل للبطولة المستحدثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حرم توتنهام فريق ليستر سيتي من التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما فاز عليه في عقر داره بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الانجليزي.

وبالرغم من أن ليستر سيتي تقدم في المباراة مرتين، لكن الفريق اللندني استطاع أن ينتصر بنتيجة كبيرة خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وعلى ملعب (ووكرز)، بادر ليستر بالتسجيل عن طريق هدافه جيمي فاردي في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل هاري كين لتوتنهام في الدقيقة 41.

عاد فاردي لهز الشباك من جديد بتسجيله الهدف الثاني لليستر في الدقيقة 52 من ركلة جزاء أيضا، لكن توتنهام تعادل مرة أخرى بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الدنماركي كاسبر شمايكل، حارس مرمى ليستر، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

ومنح الويلزي جاريث بيل النقاط الثلاث لتوتنهام، التي كانت كفيلة بمنحه بطاقة الصعود للنسخة الافتتاحية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما أحرز الهدفين الثالث والرابع للفريق اللندني في الدقيقتين 87 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحرم ليستر من اقتناص بطاقة الصعود لدوري الأبطال في الوقت القاتل، ويهديها إلى تشيلسي.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة، إلى 62 نقطة في المركز السابع، المؤهل لبطولة المؤتمر الأوروبي، التي تقام نسختها الأولى في الموسم القادم.

وفي جانب أخر حسم وست هام أيضًا التأهل للدوري الأوروبي بعدما تمكن من الفوز على ساوثامبتون بنتيجة 3-0 في إطار المرحلة ذاتها من الدوري الانجليزي.

وارتفع رصيد ويست هام إلى 65 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد ساوثامبتون عند 43 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأحرز الإسباني بابلو فورناليس الهدفين الأول والثاني لويست هام في الدقيقتين 30 و33، فيما أضاف ديكلان رايس الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وكان فوز توتنهام أيضًا سببًا في حرمان آرسنال من التأهل لبطولة المؤتمر الأوروبي بعدما استقر في المركز الثامن بالرغم من انتصاره على برايتون بهدفين.