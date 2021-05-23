وكيله لمصراوي: أطالب لجنة الزمالك بالتدخل لحل أزمة عاشور مع المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد أحمد يحيى وكيل إمام عاشور، أن لاعب الزمالك عندما انتقل إلى القلعة البيضاء كادت تتعثر الصفقة بسبب 2 مليون جنيه ليتدخل اللاعب في النهاية لحسم انتقاله إلى الفريق.

وقال يحيى في تصريحات خاصة لمصراوي: " صفقة انتقال عاشور إلى الزمالك كانت قد توقفت عند مبلغ ٢ مليون جنيه، واللاعب وقع على نفسه ٤ إيصالات أمانة بقيمة المبلغ".

وأوضح، أن ما قام به اللاعب حبا في النادي ومن أجل الانتقال إلى الزمالك وخوفا من تعثر المفاوضات.

وأشار إلى أن نادي غزل المحلة حصل على حكم ضد اللاعب وهذا حقه، لافتًا أن الزمالك مطالب بالتدخل وحل الأزمة.

وأكد أن غزل المحلة حصل على حكم بأخر إيصال وهذا قد يؤثر على اللاعب في الملعب وخارجه بالفترة المقبلة.

وأتم وكيل أعمال اللاعب:" تواصلنا مع لجنة الزمالك السابقة من أجل حل الأزمة ولكن لم يتحرك أحد، ونتمنى أن تقوم اللجنة الجديدة بحل الأزمة".