الخليج 365 يكشف.. تفاصيل معسكر الأهلي في الدوحة استعدادا للسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصل بعثة النادي الأهلي في الساعات الأولي من صباح الغد الاثنين، إلي العاصمة القطرية الدوحة للدخول في معسكر مغلق مبكراً إستعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق نهضة بركان مساء الجمعة المقبل، علي لقب السوبر الأفريقي.

وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات ليلاكورة -رفض الكشف عن اسمه- أن الفريق سوف يقيم في فندق أخر بعيداً عن الفندق المخصص له من اللجنة المنظمة للبطولة حتي صباح الثلاثاء والذي سينتقل خلاله لمقر إقامته الرسمي.

وقال المصدر إنه كان مقرراً مغادرة ثلاثة أفراد من البعثة في مطار أسوان حيث ستنزل الرحلة في ترانزيت لمدة ساعة للتزود بالوقود لكن العديد من الإتصالات تمت وانتهي تدارك الموضوع وستغادر البعثة بكامل تشكيلها للدوحة.

وأضاف المصدر أن الأهلي سوف يخضع لمسحة طبية فور الوصول الي الدوحة ضمن حزمة من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأوضح أنه بالرغم من وصول الفريق مبكراً عن الموعد المحدد من قبل اللجنة المنظمة لكنه سيدخل في الفقاعة الطبية حتي في الفندق الذي سيقيم فيه اليومين الحاليين حتي صباح الثلاثاء.

وشدد المصدر أن الفريق سوف يخضع لمسحة طبية أخري يوم الأربعاء ضمن للوائح المنظمة التي تقضي بإجرائها قبل 48 ساعة من المباراة.

واختتم المصدر تصريحاته قائلاً أن الفريق سوف يخوض تدريباته يومياً علي ملعب جامعة قطر في نفس موعد المباراة حتي يوم الخميس الذي سيخوض المران الرئيسي علي ملعب المباراة.