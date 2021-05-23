تشيلسي يستغل تعثر ليستر ويصطحب ليفربول إلى دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استغل نادي تشيلسي الإنجليزي، تعثر نادي ليستر سيتي أمام فريق توتنهام هوتسبر، ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (2021-2022) بصحبة ليفربول إلى البطولة الأوروبية.

وتعرض تشيلسي للخسارة بنتيجة (2-1) على يد أستون فيلا في الجولة الأخيرة من بريميرليج، ولكنه استغل خسارة فريق ليستر سيتي أمام توتنهام هوتسبر بنتيجة (4-2)، ليتأهل إلى دوري الأبطال.

وتأهل تشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا برفقة نادي ليفربول الذي حسم تأهله للبطولة الأوروبية هو الأخر في الجولة الأخيرة بالفوز على كريستال بالاس بنتيجة (2-0).

ورافق تشيلسي وليفربول فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اللذان حسما تأهلهما مسبقا الموسم القادم لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشيلسي في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 67 نقطة خلف ليفربول الذي جاء ثالثاً برصيد 69 نقطة.

وانتهت أحلام ليستر سيتي في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا عقب خسارته أمام توتنهام، ليضمن مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي، عقب ضمانه المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة.

وجاء ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- مانشستر سيتي (86 نقطة) - دوري أبطال أوروبا

2- مانشستر يونايتد (74 نقطة) - دوري أبطال أوروبا

3- ليفربول (69 نقطة) - دوري أبطال أوروبا

4- تشيلسي (67 نقطة) - دوري أبطال أوروبا

5- ليستر سيتي (66 نقطة) - الدوري الأوروبي

6- وست هام (65 نقطة) - الدوري الأوروبي

7- توتنهام هوتسبر (62 نقطة) - دوري المؤتمر الأوروبي