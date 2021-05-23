صلاح يخسر لقب هداف بريمير ليج أمام هاري كين في الجولة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حسم الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، لقب هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفا في شباك ليستر سيتي في الجولة الـ 38 للمسابقة.

وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 41 من زمن اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه بنتيجة 4-2، ليصل بذلك إلى 23 هدفًا في المسابقة هذا الموسم، متفوقا على محمد صلاح لاعب ليفربول الذي تجمد رصيد عند 22 هدفًا.

وفشل محمد صلاح في التسجيل في المباراة الأخيرة بالدوري والتي جمعت فريقه بكريستال بالاس وانتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

وقبل الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، كان صلاح وكين يتقاسما صدارة ترتيب هدافي "البريميرليج" برصيد 22 هدفا لكل منهما، ويليهما البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا.