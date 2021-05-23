منافس مصر.. صحيفة إسبانية تؤكد غياب راموس عن الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لن يتواجد ضمن قائمة المنتخب الإسباني الذي سيشارك ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو الصيف القادم.

ويلعب المنتخب الإسباني في نفس المجموعة مع منتخب مصر، بالإضافة إلى تواجد منتخب الأرجنتين، وإستراليا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من ريال مدريد أن العناصر المدرجة ضمن القائمة الحالية للاعبين ستحصل على لقاح ضد فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، ولا يتواجد سيرجيو راموس ضمن الأسماء التي ستحصل على اللقاح.

وأوضحت الصحيفة أن رودريجو لاعب مانشستر سيتي، وماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد من بين اللاعبين المتجاوزين للسن الأولمبي والمدرجين ضمن القائمة.

وقام الاتحاد الإسباني لكرة القدم باخطار اللاعبين المرشحين للتواجد في الأولمبياد بحصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل، بينما لم يكن راموس من بين هؤلاء بالرغم من تعبيره عن رغبته في خوض البطولة.

ويحق لكل منتخب استدعاء 3 لاعبين فوق السن الأولمبي خلال أولمبياد طوكيو.