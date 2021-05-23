ليفربول يضرب كريستال بالاس بثنائية ويخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق ليفريول فوزًا مثيرًا على نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الـ38 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ساديو ماني بالهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 36، قبل أن يعود ماني ويسجل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 74 بصناعة من النجم محمد صلاح.

وفشل محمد صلاح في تسجيل أي أهداف طوال مشاركته في المباراة، ليمنح لقب هداف الدوري الإنجليزي لمنافسه في توتنهام هاري كين والذي وصل لـ23 هدفا، بعدما سجل في شباك ليستر سيتي.

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 69 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 44 نقطة في المركز الـ14.

في المقابل، جاء تشيلسي رابعًا برصيد 67 نقطة، ثم ليستر سيتي في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.