الدوري الانجليزي | شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي واستون فيلا “الفيلانس كاد يورط الأسود”

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي واستون فيلا لحساب الجولة 38 (الأخيرة) في الدوري الانجليزي الممتاز، اليوم الأحد 23-5-2021، والتي استضافها ملعب فيلا بارك.

كاد الفيلانس أن يُورط أسود لندن لولا هدية جاره اللندني توتنهام الفائز على ليستر سيتي بنتيجة 4-2، ليضمن تشيلسي بطاقة الترشح الى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم رغم خسارته اليوم من أستون فيلا بنتيجة 1-2.

واستفاد ليفربول من خسارة تشيلسي وليستر سيتي وأنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين أمام الفريق اللندني رابع الترتيب (67 نقطة) وثلاث نقاط أمام ليستر سيتي خامس الترتيب (66 نقطة).

حسم أستون فيلا نتيجة الشوط فى صالحه بهدف لمهاجم تشيلسي السابق الدولي البوركينابي برتران تراوري، جاء الهدف من ضربة ركنية نفذها اللاعب “تارجيت” أرضية لزميله “تراوري” الذي سدد مباشرة فى شباك ميندي الدقيقة (43).

وحصل أستون فيلا على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها المغربي الأصل الهولندي الجنسية أنور الغازي بنجاح مسجلا الهدف الثاني (52).

وسجل المدافع الأيسر بن تشيلويل الهدف الوحيد لتشيلسي في الدقيقة 70 اثر تلقيه كرة عرضية من الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك تابعها داخل المرمى الخالي (70).

كان تشيلسي قد أقترب من حسم بطاقة تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الصعب على لسيتر سيتي بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن مواجهات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر ان مباراة الذهاب بين تشيلسي واستون فيلا فى الدوري الانجليزي قد انتهت بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف، سجل للبلوز اللاعب “أوليفيه جيرو”، وتعادل للفيلانس “أنور الغازي”، فى المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بلندن.

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