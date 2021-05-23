شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي “ثنائية ماني تفي بالغرض”

شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في إحدى أهم مباريات اليوم الأحد 23 مايو، لحساب الجولة 38 والأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2021/2020.

نجح ليفربول في خطف المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده لـ 69 نقطة بفضل الفوز الذي حققه على ملعب آنفيلد روود بحضور 10 آلاف متفرج أمام كريستال بالاس.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا في نتيجة المباراة بهدف دون رد سجله المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 36 بعد تلقيه تمريرة من روبرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء.

وبدأت لعبة هدف ليفربول من ركلة ركنية نفذها الظهير الأيسر أندرو روبرتسون بوسط منطقة جزاء كريستال بالاس، ما منع الحارس من الخروج للامساك بها، لتجد فيرمينو الذي مهدها أمام ماني داخل منطقة الستة ياردات ليضعها السنغالي مباشرة على يسار الحارس.

ثنائية ساديو ماني تفي بالغرض

ركز المدير الفني لفريق ليفربول – يورجن كلوب – خلال الشوط الثاني على خطة لعب متحفظة تهدف إلى الاحتفاظ بهذا الهدف والدفاع عنه بشتى السبل لتجنب أية مفاجآت من منافسيه على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتسبب انكماش ليفربول في ظهور مساحات بالخطوط الخلفية لفريق كريستال بالاس الذي اندفع نحو الأمام من أجل تسجيل هدف التعديل لا سيما خلال الدقائق الـ 20 الأخيرة من اللقاء.

واستغل محمد صلاح المساحات الشاسعة في وسط ملعب كريستال بالاس ليقود هجمة مرتدة نموذجية في الدقيقة 74، انتهت بتمريره لكرة حاسمة أمام ساديو ماني على حدود منطقة الجزاء، ليتسلمها السنغالي بكل أريحية دون أي ضغط من مدافعي كريستال بالاس، قبل أن يسدد على يمين الحارس، معلنًا تأكيد ترشح ليفربول إلى دوري الأبطال كثالث ترتيب البريميرليج.

ولعبت هذه الجولة لمصلحة ليفربول بنسبة 100٪ فقد سقط كل من تشيلسي وليستر سيتي في نتائج مخيبة للآمال أمام أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، ليضمن المركز الثالث دون مضايقات تذكر في الجولة الختامية.

شاهد فيديو اهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس

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